Brand in der Oststadt: Polizei gegen Gaffer

Ein Großbrand hat in der Gmünder Oststadt eine Autowerkstatt zerstört. Eine angrenzende Flüchtlingsunterkunft musste eilends evakuiert werden, weil sie von Flammen und Rauch bedroht war. Die Feuerwehr war mit mehreren Abteilungen im Einsatz und konnte Schlimmeres verhindern.

Anwohner waren kurz nachUhr durch Verpuffungen und Explosionsgeräusche auf die brennende Werkstatt aufmerksam geworden und hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert. Möglicherweise war zu diesem Zeitpunkt der Brand im Gebäude schon so weit fortgeschritten, dass Autoreifen platzten und Spraydosen zerknallten. Zwei extreme Kehrseiten hat dieses Ereignis: Noch nie so massiv und hektisch ist die Polizei in Gmünd gegen „Gaffer“ und nicht „gekennzeichnete“ Journalisten vorgegangen. Trotz Gaffer-​Ärger bat die Polizei dennoch im Nachhinein alle Beobachter um Mithilfe und Übersendung von Foto– und Videomaterial. Möglicherweise beruht diese ungewöhnliche Hektik auf dem Umstand, dass eine türkischstämmige Autowerkstatt, das Alevitische Kulturzentrum und indirekt eine Flüchtlingsunterkunft betroffen sind. Mehr in der RZ vom. Juli.