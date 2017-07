Kultur | Dienstag, 18. Juli 2017 Dienstag, 18. Juli 2017

EKM: Sprechen über Wolfgang Rihm

Foto: vog

Eine Veranstaltung ohne die Hauptperson – eine herbe Herausforderung für die Verantwortlichen. Dennoch war das EKM-​Musikforum besonders gelungen.

Dafür steht zuerst Detlef Dörner, der Musikbeauftragte der Diözese Rottenburg-​Stuttgart. Bekannt für seine akribische Vorbereitung, übertraf er heuer alle Erwartungen. War Preisträger Wolfgang Rihm auch physisch nicht anwesend, so war seine Präsenz stets spürbar in den Beiträgen der Teilnehmer. Mehr darüber in der RZ vom. Juli.