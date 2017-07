Sport | Dienstag, 18. Juli 2017 Dienstag, 18. Juli 2017

Freddy Hein schafft erneut Qualifikation zur Europameisterschaft

Vom 4 . bis zum 14 . Juli nahmen Freddy Hein und Günter Kölle von der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd an den direkten Deutschen Segelflugmeisterschaften in der Rennklasse in Stendal teil. Freddy Hein gelang mit einem hervorragenden vierten Rang unter 35 Teilnehmern eine erneute Qualifizierung zur nächsten Europameisterschaft.

Günter Kölle, auch benachteiligt durch seinen inzwischen veralteten Flugzeugtyp, musste sich mit einem der hinteren Ränge zufrieden geben. Den Meistertitel holte Alexander Späth vom Aeroclub Esslingen, mit dem Hein den kompletten Wettbewerb im Team geflogen war. „Das Wetter macht mich irre!“ Dieses Zitat des Wettbewerbs-​Meteorologen sagt alles: Jeder Tag in Stendal wartete mit anderen Wetterbedingungen auf, oft war am Morgen noch nicht einmal abzusehen, wie es mittags sein würde. Das Team Hein/​Späth kam von Anfang an aber gut mit den Bedingungen klar und platzierten sich zeitig im vorderen Bereich des Feldes. Meist flogen sie autark und weitab von größeren Flugzeugpulks der Konkurrenz. Nach fünf aufeinanderfolgenden Wertungstagen lag Hein bereits auf Rang vier.Mehr in der RZ am. Juli.