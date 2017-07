Blaulicht | Dienstag, 18. Juli 2017 Dienstag, 18. Juli 2017

Mercedes-​Fahrer gesucht — ist er verletzt?

Von der Täferroter Straße in Lindach bog am Montagabend ein 51 -​jähriger Pkw-​Fahrer mit seinem Mercedes Benz in die Hans-​Diemar-​Straße ab. Hierbei übersah er kurz nach 22 Uhr einen 17 Jahre alten Motorradfahrer, erfasste ihn und warf ihn zu Boden. Dabei zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu und wurde anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Nachdem die polizeiliche Unfallaufnahme abgeschlossen war, verließ der-​Jährige die Unfallstelle. Wie seine zwischenzeitlich hinzugekommene Tochter angab, hatte er ihr gegenüber angegeben, sich nicht wohl zu fühlen, und war seither verschwunden. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann beim vorangegangenen Unfallgeschehen doch Verletzungen zugezogen hatte und deshalb in eine hilflose Lage geraten war, leitete die Polizei eine Suchaktion ein, an der außer Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.Trotz intensiver Suche konnte der-​Jährige bislang nicht gefunden werden; die Suche wurde gegenUhr am Dienstagmorgen unterbrochen und wird am Dienstag wieder aufgenommen. Hier soll auch ein Personenspürhund des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt werden. Falls der Gesuchte sich nicht in einer hilflosen Lage befindet, sondern aus freien Stücken an einem anderen Ort ist, wird er gebeten, sich unter Telefon/​bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd zu melden.