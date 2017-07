Ostalb | Dienstag, 18. Juli 2017 Dienstag, 18. Juli 2017

Neuer nachwachsender Rohstoff für’s Bioenergiedorf Heubach-​Buch

Foto: gbr

Die Pflanze sieht von weitem aus aus wie eine zu klein geratene Sonnenblume. Darin liegt auch eine gewisse Symbolik, denn so wie die Photovoltaikanlagen von der Sonne gespeist werden, soll die nordamerikanische „Silphie“ in Buch zur Bioenergie-​Gewinnung beitragen.

Hermann Wiest ist seit fünf Jahren in Pension und engagiert sich ehrenamtlich in der Bioenergiegenossenschaft Buch. Als studierter Agrarbiologe und ehemaliger Vize-​Chef der Landesanstalt für die Entwicklung der ländlichen Räume (LEL) ist er Experte für alles, was auf den heimischen Feldern wachsen und gedeihen kann. Dem in unseren Breiten relativ neuen Korbblütler-​Gewächs gibt er gute Chancen, den Mais als Biomasselieferant ergänzen zu können. Wie das funktionert, wird in der Rems-​Zeitung am. Juli erklärt!