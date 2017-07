Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. Juli 2017 Mittwoch, 19. Juli 2017

Lido-​Areal in Gmünd: Großes Wohnprojekt

Galerie (1 Bild)

Foto: vonbock architekten

Wieder einmal eine Überraschung: OB Arnold stellt vor, was ein Investor auf dem Lido-​Areal in der Königsturmstraße vorhat — nämlich 112 Wohneinheiten zu bauen, überwiegend Einzimmer-​Apartments.

Ein erster Entwurf sah an dieser Stelle eine reichlich massive fünfgeschossige Bebauung vor. Jetzt ist es ein Geschoss weniger: Auf einem Sockelgeschoss, in dem auch die Tiefgarage steckt, erheben sich drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. In der Flucht der Königsturmstraße bietet sich ein Anblick von drei Baukörpern mit steilen Mansarddächern, die im Duktus den Bürgerhäusern dieser Straße folgen.Allerdings sind sie im nördlichen, rückwärtigen Teil miteinander verbunden, mit ebenso hohen Zwischenbauten – es handelt sich um einen großen, kaschierten Block, angefüllt im Inneren mit kleinen Apartments. Mehr darüber in der RZ vom. Juli.