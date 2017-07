Ostalb | Mittwoch, 19. Juli 2017 Mittwoch, 19. Juli 2017

Protest gegen Teilschließung des Triumph-​Logistikzentrums

Galerie (1 Bild)

Foto: Thomas Siedler

Zirka 300 Mitarbeiter sind von der geplanten Teilschließung des Logistik-​Zentrums bei Triumph in Aalen betroffen. Dagegen wurde gestern lautstark bei einer Kundgebung protestiert. 87 könnten weiter beschäftigt werden.

290

320

20

Triumph will seine Lager– und Verteilaktivitäten für die europäischen Märkte in Zukunft auf bestehende Standorte in Österreich und Frankreich konzentrieren. Wie das Unternehmen mitteilt, werden bis zuMitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Die IG Metall rechnet mitKündigungen. Warum dies nicht zuletzt zu Lasten von vielen Frauen geht und was die Gewerkschaft tun möchte, steht in der Rems-​Zeitung vom. Juli.