Sonnenstrom für die Ladestation am Heubacher Jugendpark

Wer von Böbingen kommend nach Heubach fuhr wunderte sich vielleicht schon über das futuristisch anmutende Gebilde, das am Skatepark steht. Das „Ding“ erzeugt Strom aus Sonnenlicht, um elektronische Geräte aufzuladen.

Dort, wo in Zukunft ein großer Jugendpark entstehen soll, steht nun eine nachführbare Solaranlage mit Lademöglichkeit, die am Mittwochnachmittag offiziell übergeben wurde. Das Besondere daran: Schüler haben sie selbst gebaut. Wie die Anlage funktioniert und wer daran beteiligt war, erfährt man in der Rems-​Zeitung vom. Juli.