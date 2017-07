Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. Juli 2017 Mittwoch, 19. Juli 2017

Zeiselberg-​Gastronomie zweigeschossig

Fotos: hs, (t)raumwerk architekten

Es war eher pro forma: Zwei Architekten erläuterten ihre Entwürfe für die Gastronomie mit Biergarten auf dem Zeiselberg, die dort auf Dauer etabliert werden soll. Aber es gibt nur einen Investor – der andere sprang ab.

Es seien „Änderungen aufgetreten, die wir so nicht absehen konnten“, schickte OB Richard Arnold in der Sitzung von Bau– und Verwaltungsausschuss voraus. Im Dezember hatte der Gemeinderat einem Investorenauswahlverfahren zugestimmt, die Ergebnisse sollten jetzt vorgestellt werden. EtwaSitzplätze sollte der Biergarten bieten,Sitzplätze die Gastronomie. Bis. Februarmuss das Projekt realisiert sein, es gehört zum fortgeführten „Grünen Band“ der Remstalgartenschau. Der Investor ist die Lammbrauerei Untergröningen — und die will zweigeschossig auf dem Zeiselberg bauen.