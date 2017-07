Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 02. Juli 2017 Sonntag, 02. Juli 2017

20 -​jähriges Bestehen der Wohnungslosenhilfe gefeiert

Fotos: nb

Die Entwicklung – immer mehr Wohnungslose sind jünger als 30 Jahre alt – stimmt nicht erfreulich. Doch dass es Engagierte gibt wie in Gmünd den Förderverein St. Elisabeth stimmt zuversichtlich, dass keiner alleine gelassen wird in der Stadt. Ein Gedanke, der auch am Sonntag deutlich zu spüren war.

SeitJahren engagieren sich die Caritas Ostwürttemberg und der Förderverein St. Elisabeth für wohnungslose Menschen in Schwäbisch Gmünd. Ein Doppeljubiläum, das, beginnend mit einem ökumenischen Gottesdienst und Grußworten am Morgen, gefeiert wurde. Und auch wenn die Fakten – die steigende Anzahl an jungen Wohnungslosen – deutlich angesprochen wurde, machte dieses gute Gefühl, dass in den vergangenen Jahren so vielen Menschen geholfen werden konnte, Hoffnung. Von den Feierlichkeiten berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.