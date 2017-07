Sport | Sonntag, 02. Juli 2017 Sonntag, 02. Juli 2017

800 Kinder beim Gaukinderturnfest in Bargau

Fotos: Zimmermann

Am Sonntag fand in Bargau auf dem Sportgelände wieder das traditionelle Gaukinderturnfest des Turngau Ostwürttemberg statt. Der TV Bargau hat dieses Jahr auf heimischen Plätzen das Kinderturnfest ausgeführt. Um die 800 Kinder wurden erwartet und nahmen letztendlich auch teil.

In der Fein-​Halle, der TV-​Halle sowie im Scheuelbergstadion tobten sich die Kleinen aus. Aber auch etwas ältere Kinder nahmen teil, denn niemand wollte sich den Spaß entgehen lassen. In den Hallen ging es an den Turngeräten rund, im Freien wurde auf die Leichtathletik gesetzt.

Staatssekretär Norbert Barthle eröffnete das Gaukinderturnfest am Vormittag. Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold schaute im Laufe des Tages ebenfalls vorbei. Nach der Eröffnung wurde der STB-​Kindercup im Stadion ausgetragen. Zeitgleich begann die Fitnessgymnastik auf dem Sportplatz sowie das Geräteturnen in der Fein-​Halle. Alle durften teilnehmen, je nach Belieben.

Ab 9 Uhr konnten die Kinder in die heiß erwarteten Wettkämpfe starten. Der Wahlwettkampf und der STB-​Kindercup standen hier auf dem Plan. Disziplinen, auf welche das Gaukinderturnfest vor allem Wert legt, waren die Gymnastik, Geräteturnen, Leichtathletik und Rope Skipping.

