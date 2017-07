Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 02. Juli 2017 Sonntag, 02. Juli 2017

Aktionstag der Kreislandfrauen: „Miteinander – Vielfalt als Chance“

Fotos: dw

Bunt und vielfältig verlief der Aktionstag der Gmünder Kreislandfrauen im ehemaligen „Kuhstall“ im Himmelsgarten, zu dem nicht nur viele Landfrauen aus allen Ortsvereinen gekommen waren, sondern auch ausländische Mitbürger, Migranten und Asylsuchende.

Die Kreislandfrauen hatten Mutlangens Bürgermeisterin Stephanie Eßwein gebeten die Schirmherrschaft zu übernehmen – eine Bitte, die sie ohne Zögern annahm. Die junge Bürgermeisterin ging auf das Thema des Tages ein, das vom Landesverband im Rahmen seines Leitthemas ausgerufen wurde: „Miteinander – Vielfalt als Chance“. Die Landfrauen selbst würden Zeichen setzen, indem sie sich für das Miteinander einsetzten. Welche Zeichen das sind und welche Zeichen auch am Aktionstag deutlich spürbar waren, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.