Lautern: Drei Tage Musikfestival

Fotos: en

Georg Enßle, Vorstand Repräsentation im MV Lautern, fand die Solisten einfach genial. „Das Festival im Dorf ist gelungen, wir sind sehr zufrieden“, sagte er. Das Gärtnerdorf Lautern mit seinen 1300 Einwohner feierte den 90 . Geburtstag seines Musikvereins mit Musik der Spitzenklasse.

Im Herzen von Lautern, vor der Breulingschule und der angestrahlten Kirche, fand das Festival statt, eingerahmt von Pfaffenberg und Rosenstein. Abgeleitet von dem jährlich stattfindenden „Fest im Dorf“ und den „SWRhautnah Konzerten“, wo das Publikum ganz eng an der Musik ist. Drei Tage lang.Ausgehend von der Musik, die der MV spielt, gab es am Freitag Partymusik, am Samstag Jazz und richtig gute konzertante Blasmusik und am Sonntag klassische Blasmusik open air. Mehr darüber in der RZ vom. Juli.