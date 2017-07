Ostalb | Donnerstag, 20. Juli 2017 Donnerstag, 20. Juli 2017

Kosten für Sanierung der Kirche in Tonolzbronn deutlich höher

Die Sanierung der evangelischen Kirche in Tonolzbronn wird teurer als gedacht. Deshalb steigt auch der Kostenanteil, den die bürgerliche Gemeinde übernimmt.

Aus dem Jahrstammt die Vereinbarung, dass sich die bürgerliche Gemeinde von Ruppertshofen mitProzent an den für die Kirchengemeinde verbleibenden Kosten für die Renovierung von Kirchturm, Glocken und Uhr an der Stephanuskirche in Tonolzbronn beteiligt. Frühzeitig wurde die Gemeinde über den Sanierungsbedarf informiert, jedoch erhöhte sich der Anteil von ursprünglich geplantenEuro nach einer genauen Untersuchung aufEuro. Warum der Gemeinderat diese Mehrkosten akzeptierte und worüber sonst noch beraten wurde, erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Juli.