40 Jahre ökumenische Sozialstation Rosenstein

Foto: en

Die ökumenische Sozialstation Rosenstein wird in diesem Jahr vierzig Jahre alt. Dies wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Bernhard gefeiert.

Ein Festakt im Evangelischen Gemeindehaus schloss sich an. Pfarrer Bernhard Weiß dankte in seiner Begrüßung für die segensreiche Arbeit der Sozialstation, die in ihren Anfängen aus der Schwesternstation, wie sie die Kirchengemeinden hatten, entstanden ist. Bis letztes Jahr war eine Schwester in der Krankenpflege tätig. Mehr in der RZ vom. Juli.