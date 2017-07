Ostalb | Freitag, 21. Juli 2017 Freitag, 21. Juli 2017

Genossenschaftsprojekt: Dorfladen in Durlangen eröffnet

Foto: gbr

Ein Dorfladen ist mehr als nur ein Ort, an dem man Lebensmittel kaufen kann. Er ist als wichtiger Teil der Infrastruktur auch ein Stück Lebensqualität und ein sozialer Treffpunkt. Dies wurde bei der Eröffnung in Durlangen betont. Träger des Geschäfts ist eine eigens dafür gegründete Genossenschaft.

Die Eröffnung des Dorfladens ist ein weiterer Schritt bei der Bildung eines echten Dorfzentrums. Denn direkt neben dem Laden befindet sich die (ebenfalls genossenschaftlich organisierte) Raiffeisenbank und schräg gegenüber ein Getränkemarkt sowie eine Postagentur. Wenige Gehminuten entfernt findet man eine Metzgerei, eine Bäckereifiliale, ein Blumen– und ein Textilgeschäft. Auch die Gastronomie ist nicht weit. „Der Standort für den neuen Dorfladen (in den Räumen, in denen sich ein Schlecker-​Drogeriemarkt befunden hatte) könnte also nicht besser sein!“, ist Bürgermeister Dieter Gerstlauer überzeugt. Ein ausführlicher Bericht steht in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.