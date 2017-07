Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. Juli 2017 Freitag, 21. Juli 2017

Gmünder Malteser: Andreas Pfeifer nimmt Abschied

Galerie (2 Bilder)

Fotos: gn

Andreas Pfeifer, der Stadtbeauftragte des Malteser Hilfsdienstes, wurde im Franziskaner verabschiedet. Er leitete die Dienststelle mit großem persönlichen Einsatz.

22

Mit einem Gottesdienst in der Franziskuskirche, zelebriert von Diakon Herbert Baumgarten, begannen die Festlichkeiten. Von Mitgliedern des THW bewirtet und musikalisch unterhalten von „Roomjar Paddy“ alias Patrick Steinbrück aus Zimmerbach mit der Gitarre, hatten zahlreiche Gäste im großen Saal des Franziskaners Platz genommen.Michael Berger begrüßte Andreas Pfeifer, dessen Wunsch es gewesen sei, in lockerer Atmosphäre verabschiedet zu werden. Außerdem wurden Erster Bürgermeister Joachim Bläse und die Vertreter der Stadtverwaltung, die Vertreter der Blaulichtorganisationen in Person von Polizeihauptkommissar Jürgen Vetter, der Regionalgeschäftsführer der Diözese Stuttgart-​Rottenburg, Klaus Weber und zahlreiche Weggefährten von Andy Pfeifer willkommen geheißen. Pfeifers Nachfolger wird Michael Berger. Mehr in der RZ vom. Juli.