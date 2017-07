Ostalb | Freitag, 21. Juli 2017 Freitag, 21. Juli 2017

Samstagsreportage: Familienasyl für Traktorwrack

Foto: hs

Die Rems-​Zeitung ist mit ihrer Samstagsreportage in dieser Woche zu Gast in Hinterlintal zwischen Spraitbach und Gschwend, wo wir eine außergewöhnliche und anrührende Traktor-​Geschichte entdeckt und erzählt bekommen haben.

Das ungewöhnliche Traktor-​Monument eines fastJahre alten Eicher steht direkt an der Bundesstraße. Daher wird es von sehr vielen Menschen teils bewundert, teils beschmunzelt. Viele fragen sich: Was ist das denn überhaupt? Es handelt sich um ein hoffnungslos ausgeglühtes Wrack, das jedoch von der in Hinterlintal beheimatete Familie Munz gepflegt wird und zu einem blühenden Hingucker verwandelt wurde. Welche Geschichte sich dahinter verbirgt, das berichtet die Rems-​Zeitung am Samstag.