Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. Juli 2017 Freitag, 21. Juli 2017

Technische Akademie in Gmünd besteht seit 30 Jahren

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Die Technische Akademie Schwäbisch Gmünd hatte gestern zur großen Geburtstagsfeier geladen. Und alles, was in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Bildung in der Region Rang und Namen hat, war gekommen, um zum „ 30 -​Jährigen“ zu gratulieren. Die Blicke wurden zurück, aber auch auf Zukunftsthemen gerichtet.

Mit seiner gewohnten, frischen Freundlichkeit und Fröhlichkeit hieß TA-​Geschäftsführer Michael Nanz die vielen Gäste willkommen. Er zeigte sich gerührt und geehrt, dass so viele Menschen und Institutionen durch ihr Erscheinen ihre Verbundenheit mit der Technischen Akademie bekunden. Vor Ort war auch der frühere Gmünder und spätere Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster, der sich seinerzeit für die Gründung dieser Akademie und weiterer Bildungseinrichtungen in Gmünd stark gemacht hatte. Mehr darüber gibt’s in der Freitag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen!