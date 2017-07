Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. Juli 2017 Freitag, 21. Juli 2017

Umstrittene Planungen: Bürgerinitiative Taubental gegründet

Galerie (1 Bild)

Foto: privat

In Schwäbisch Gmünd formiert sich der Protest gegen eine weitere Bebauung des stadtnahen und daher ökologisch sowie klimatechnisch wertvollen Grüngürtels und Waldgebiets Nepperberg und Taubental.

30

Am Donnerstag wurde die Bürgerinitiative Taubental aus der Taufe gehoben. Konkret geht es den bislang etwaengagierten Bürgern um eine kritische bzw. ökologische Bewertung der aktuellen Pläne für Bau eines Pflegeheims im Rand des Taubentalwalds und für den Bau des neuen Hallenbads, wo ein erheblicher Eingriff in den bewaldeten Hang des Nepperbergs befürchtet wird. Mehr über die Gründung der Bürgerinitiative und ihre Ziele am Samstag in der Rems-​Zeitung.