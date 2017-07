Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. Juli 2017 Freitag, 21. Juli 2017

Wochenende: Traum von der Insel

Galerie (1 Bild)

Deutsche träumen von Inseln. Sie sind ihnen ideales Fluchtziel. Dabei geht es ihnen bestens. Im Gegensatz zu manchen Insulanern – trotz paradiesischer Natur, Abgeschiedenheit und Übersichtlichkeit. Das ist das Thema unserer lesenswerten Wochenende-​Beilage, die jede/​r Leser/​in am Samstag in den Händen halten kann.

Das lesenswerte Wochenende der Rems-​Zeitung enthält aber viel, viel mehr: Um „Schulabschnittsbegleiter“ — nämlich die Schulranzen — geht es in der Rubrik Kind+Kegel. Die Auswahl ist riesig, und es ist gar nicht so kompliziert, den richtigen zu finden. Zum Thema Urlaub gibt es in der Rubrik Mensch+Technik nicht nur Empfehlungen, auf welche Technik-​Mitbringsel aus dem Urlaub man wirklich verzichten sollte, sondern natürlich wie jede Woche acht aktuelle Reiseseiten. Dazu wie immer Comic, Rätsel und viel, viel mehr — für ein buntes Wochenende.