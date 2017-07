Sport | Sonntag, 23. Juli 2017 Sonntag, 23. Juli 2017

Golfen, 2 . Bundesliga: Damen des Golfclubs Hetzenhof verteidigen Platz eins

Die Golferinnen des Golfclubs Hetzenhof konnten in München den zweiten Platz am vierten Spieltag der 2 . Bundesliga einfahren. Damit bleibt der Aufsteiger weiter auf Platz eins und kann am 6 . August in Eschenried aus eigener Kraft den Meistertitel holen.

16

19

16

20

19

100

2

24

Der GC München Valley gewann verdient und überlegen mit einem Schlag über Par. Der Zweitplatzierte in der Gesamtwertung holte somit auf und hat mitPunkten nur noch drei Punkte Rückstand auf den GC Hetzenhof (Zähler). Aber die Damen um Kapitänin Carina Kunz (+) konnten vonmöglichen Punktenholen. „Man plant immerProzent und muss dann damit leben, was man bekommt. Mit dem Ergebnis können wir nun voller Vorfreude in die Vorbereitung für den letzten Spieltag einsteigen und total gut leben“, sagt Müntnich, der am Sonntag eine bewusst defensivere Taktik wählte. „Wir hatten und haben ja eine perfekte Ausgangssituation und gingen es dieses Mal nicht so offensiv an. Dafür waren unsere Vierer am Nachmittag stark und beim Saisonfinale werden wir voll angreifen, um Meister in der. Bundesliga zu werden“, äußert sich der Hetzenhof-​Coach.Mehr in der RZ am. Juli.