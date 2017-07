Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 23. Juli 2017 Sonntag, 23. Juli 2017

Hallenbad-​Planung: BUND spricht bereits von Bürgerbegehren

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch spitzt sich die Diskussion um den anvisierten Standort eines Hallenbad-​Neubaus (Bild) in Schwäbisch Gmünd zu.

In einer Presseerklärung, die der Bund für Umwelt– und Naturschutz Deutschland (BUND) am Wochenende veröffentlichte, wird das Anliegen der neuen „Bürgerinitiative Taubental“ unsterstützt. Die Initiative kritisiert die Baupolitik der Stadt Schwäbisch Gmünd, den ökologisch und klimatechnisch wertvollen Wald– und Grüngürtel südlich der Innenstadt weiterhin für Baugebiete und –projekte zu opfern. Beim Hallenbad-​Projekt wird ein weiterer Eingriff in den Bereich Nepperberg/​Taubental befürchtet. Der BUND kündigte am Wochenende die mögliche Einleitung eines Bürgerbegehrens an, wie dies auch schon bei umstrittenen Projekten in der Vergangenheit angestrebt worden sei. Mehr dazu am Montag in der Rems-​Zeitung.