Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 23. Juli 2017 Sonntag, 23. Juli 2017

Hans-​Dieter Beller: St.Loreto-Baumeister in stürmischen Zeiten

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Hans-​Dieter Beller scheidet am Montag offiziell aus dem Doppelamt des Schulleiters und des Geschäftsführers des Instituts für Soziale Berufe St. Loreto aus. Dieser Rolle voraus gingen weitere Aufgaben. Er hat für die soziale und christliche Stadt Schwäbisch Gmünd Mammutaufgaben gemeistert.

Das passt zu diesem rastlosen Multitalent Hans-​Dieter Beller: Ein wehmütig-​dankbarer Abschied vom Hauptamt, jedoch gleich mit einer klaren Ansage fürs Ehrenamt. Weil: Schon bislang habe er sich ja als Sozial– und Kommunalpolitiker gefühlt. Er will daher im Ruhestand viel Gutes dieser Stadt zurückgeben, die auch ihm viele gute Erfahrungen und Begegnungen geschenkt habe. Konkret: Der „aufmüpfige Katholik“, wie er sich betitelt, will als SPD-​Mitglied sich verstärkt in die Kommunalpolitik einbringen. Als Nachfolger in St. Loreto, wo Hans-​Dieter Beller stürmische Zeiten mesiterte, sitzt bereits Dr. Uwe Beck auf dem Chefsessel. St. Loreto ist eine Bildungseinrichtung mit Ausstrahlung ins ganze Land und Wachstumsperspektiven in Richtung einer Hochschule. Dr Uwe Beck wird nach den Sommerferien (. September) offiziell eingesetzt. RundStudierende und etwaVoll– und Teilzeitdozenten zählt das Institut für soziale Berufe Schwäbisch Gmünd bereits heute. Die Schulplätze sind heißbegehrt. Ein Gespräch und eine ausführliche Rückblende mit Hans-​Dieter Beller gibt es am Montag in der Rems-​Zeitung.