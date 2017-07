Ostalb | Sonntag, 23. Juli 2017 Sonntag, 23. Juli 2017

Heubacher Stadtfest

Galerie (2 Bilder)

Fotos: msi/​smm

Bis kurz vor knapp war in Heubach auf dem Platz vor der Silberwarenfabrik noch gearbeitet worden, damit er für das Stadtfest am Wochenende genutzt werden konnte. Ganz fertig war er letztlich noch nicht, aber der Feier stand nichts im Wege.

„Stadt und Gemeinderat haben auch für die Vereine investiert, um aus dem ehemaligen Parkplatz einen Festplatz zu machen“, wie Bürgermeister Frederick Brütting betonte „denn die Vereine tragen das Fest und es wurden in den letzten Jahren immer mehr.“Mit einem Dank an die Vereine und dem feierlichen Fassanstich eröffnete er das Fest am späten Samstagnachmittag, musikalisch unterstützt durch die Werkkapelle SpießhoferBraun. Mit der Partyband Timeless und dem abschließenden Feuerwerk war am Samstag einiges los. Auch am Sonntag war ein volles Programm geboten. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.