Ostalb | Sonntag, 23. Juli 2017 Sonntag, 23. Juli 2017

Limesschule in Mögglingen eingeweiht

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Karin Abele

Nach anderthalb Jahren Sanierungsarbeiten und 1 , 1 Millionen Euro Investitionen wurde die generalsanierte Limesschule Mögglingen am Sonntag wieder feierlich eingeweiht.

Ein großes Programm: Ökumenischer Gottesdienst, Festakt, reichhaltiger Mittagstisch und ein fröhlichen Schulfest, bei dem die Limesschule mit allen Sinnen erkundet werden konnte. Evangelische Pfarrerin Sabine Dietz und Wortgottesdienstleiterin Gudrun Schierle der katholischen Kirche feierten gemeinsam mit der Festgemeinde den ökumenischen Gottesdienst mit Mitmach-​Liedern und musikalisch umrahmt von der Bläserklasse unter der Leitung von Heike Drexler in der TVM-​Halle. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.