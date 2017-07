Schwäbisch Gmünd | Montag, 24. Juli 2017 Montag, 24. Juli 2017

Hans-​Dieter Beller: In den Ruhestand verabschiedet

Seit einem Vierteljahrhundert war Hans-​Dieter Beller „Baumeister“ für soziale und christliche Jugendbetreuungs– und Bildungseinrichtungen in Schwäbisch Gmünd, zuletzt Geschäftsführer und Institutsleiter von St. Loreto. Am Montagabend wurde er offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

25

1993

Landrat Klaus Pavel zeigte sich in seiner Ansprache schmunzelnd-​herzlich irritiert: „Hatten wir den Beller nicht schon zwei– oder dreimal verabschiedet?“ Pavel deutet damit auf die vielfältigen Funktionen und Aufgaben, welche Hans-​Dieter Beller seit seinem Ämterantritt vor fastJahren in vielen Funktionen meisterte. In seiner Begrüßung hatte Beller eine liebe Not, alle seine Gmünder Wegbegleiter seitwillkommen zu heißen. Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.