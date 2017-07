Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. Juli 2017 Dienstag, 25. Juli 2017

PH Schwäbisch Gmünd: Hellmuth-​Lang-​Preis verliehen

Die eine untersucht das Interesse von Grundschülern an Erklärungen naturwissenschaftlicher Phänomene, die andere befasst sich mit einer Formel Luthers. Beide, Lea Abele und Carolin Schmeichel, wurden an der PH mit dem Hellmuth-​Lang-​Preis ausgezeichnet.

Noch ist das Sommersemester an der Pädagogischen Hochschule nicht vorüber, manche legen noch Prüfungen ab. Lea Abele und Carolin Schmeichel hingegen nahmen eine Auszeichnung entgegen: den Hellmuth-​Lang-​Preis, gestiftet vom Verein der Freunde der PH, alljährlich an Studierende für herausragende wissenschaftliche Arbeiten verliehen. Beide studierten für das Grundschullehramt und sind derzeit Referendarinnen.Mehr über die Arbeiten der Preisträgerinnen in der RZ vom. Juli.