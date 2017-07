Kultur | Dienstag, 25. Juli 2017 Dienstag, 25. Juli 2017

Rudolf Elsers klassisch-​modernes Besteck

Es ist Geschichte, aber eine, die bis in die Gegenwart reicht: der Edelmetallverband zeigt bis Ende August in seinem Schauraum in der Bocksgasse 38 an einer schön gedeckten Tafel Bestecke aus der Gmünder Silberwarenproduktion.

An prominenter Stelle: das preisgekrönte Tafelsilber, das Rudolf Elser für die bisbestehende Firma Grimminger in den frühener-​Jahren entworfen hat. Es wurde auf den Namen „Sterling“ getauft, wie die Bezeichnung für den höchsten Feinheitsgrad von Silber, aus dem es gefertigt war.„Ich war immer ein Freund von schönen klaren Formen“, sagt Rudolf Elser, inzwischen baldJahre alt, „an denen man nichts mehr weglassen kann.“ Mehr darüber in der RZ vom. Juli.