Dienstag, 25. Juli 2017

Spraitbach: Bürgermeister Ulrich Baum tritt nicht mehr an

Einen so nachdenklich wirkenden Bürgermeister Ulrich Baum (Bild von Dienstagabend) hat der Gemeinderat in den letzten 16 Jahren noch nicht erlebt, als er im Sitzungssaal Platz nahm. Baum gab eine persönliche Erklärung ab: Er werde bei der Bürgermeisterwahl im Dezember nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren.

Er übergebe seinem Nachfolger „eine schöne Stelle und eine schöne Gemeinde“. Er hoffe im demokratischen Sinne auf möglichst viele Bewerber. In seiner denkwürdigen Erklärung dankte er einem tollen Team im Rathaus und einem engierten Gemeinderat. Ein Drittel seines Lebens habe er der Gemeinde Spraitbach gewidmet. Vieles sei in dieser Zeit für eine positive Fortentwicklung der Gemeinde bewegt worden. Er sei dankbar für diese Zeit, deren Erfahrungen und menschliche Begegnungen er liebendgerne mitnehme in den nächsten Abschnitt seines Lebens, „egal wohin ich nun auch gehe“. Mehr zu dieser außergewöhnlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.