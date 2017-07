Ostalb | Mittwoch, 26. Juli 2017 Mittwoch, 26. Juli 2017

Göggingen: Sitzungssaal im Rathaus wird zum provisorischen Kindergarten

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der Gögginger Gemeinderat traf sich gestern Abend nicht wie gewohnt im Sitzungssaal des Rathauses, sondern im Foyer der Gemeindehalle zu einer öffentlichen Sitzung. Der Sitzungssaal wird nämlich zur Außenstelle des Kindergartens umgebaut, um vorerst für zwei Jahre eine Kleingruppe mit drei– und vierjährigen Kindern aufzunehmen.

Bürgermeister Walter Weber erläuterte, dass die Nachfrage nach Krippenplätzen im Kindergarten eine zweite Krippengruppe notwendig machte – mit entsprechendem Platzbedarf. Die Einrichtung im Rathaus sei, trotz Dauergenehmigung, ein Provisorium. Der zukünftige Bedarf an Räumen sei schwer abzuschätzen. Wie die Gemeinde belastbare Zahlen für den Bedarf erheben will, steht ebenso am. Juli in der Rems-​Zeitung wie Informationen über künftige Baugebiete.