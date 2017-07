Ostalb | Mittwoch, 26. Juli 2017 Mittwoch, 26. Juli 2017

Kosten für Südumgehung Mögglingen verdoppelt — Bekenntnis zum weiteren Ausbau der B 29

Die Ortsumfahrung von Mögglingen wird wohl doppelt so teuer wie veranschlagt. Jetzt stehen 118 Millionen als Gesamtbaukosten im Raum. Trotzdem ließ Landesverkehrsminister Winfried Hermann beim Baustellen-​Termin keinen Zweifel daran, dass der durchgängig vierspurige Ausbau der B 29 zwischen Gmünd und Aalen zügig erfolgen müsse.

Grund für die Kostensteigerung sind laut Regierungspräsidium Planungsfehler des beauftragen Büros. Unter anderem wurde die Menge des Erdaushubs zu niedrig angegeben. Auch die Kostensteigerung aufgrund der Baukonjunktur spielt eine Rolle. Norbert Barthle, Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär im Berliner Verkehrsministerium, geht allerdings davon aus, dass die Mehrkosten von der Regierung genehmigt werden. Was derzeit gebaut wird und wie der weitere Zeitplan aussieht, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.