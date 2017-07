Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 26. Juli 2017 Mittwoch, 26. Juli 2017

Neubau Hallenbad: Handlungsauftrag für die Stadtverwaltung

Der Gemeinderat hat am Mittwoch bei elf Gegenstimmen mehrheitlich der Stadtverwaltung den umstrittenen Handlungsauftrag für einen voraussichtlich privat finanzierte Hallenbadplanung auf dem Areal Gleispark am Nepperberg erteilt. Die Grünen scheiterten mit einem Gegenantrag.

Bündnis/​Die Grünen hatte noch in der Nacht zuvor ihren Antrag der Stadtverwaltung übermittelt. Darin sprach sich die Fraktion für eine Vertagung der Weichenstellung bis zum Herbst aus und forderte bis dahin als Entscheidungshilfe genauere Kostenkalkulationen sowie eine eine exaktere Gegenüberstellung der Standortalternativen. Vor allem wurde eine Konkretisierung einer Gegenüberstellung der wirtschaftlichen Varianten eines von der Stadt selbst und von einem Fremdinvestor gebauten Bads gefordert. Nur Die Linke stellte sich hinter diesen Antrag der Grünen.Eine deutliche Mehrheit des Gemeinderats votierte für den Handlungsauftrag, die Sondierungen für einen Neubau unter Einbeziehung eines Investors am Standort Nepperbergs fortzusetzen. Ausführlicher Bericht und ein Kommentar dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.