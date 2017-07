Ostalb | Mittwoch, 26. Juli 2017 Mittwoch, 26. Juli 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal in Richtung Stuttgart, Schorndorf, Göppingen, Heidenheim und Röhlingen. Unter anderem findet am Samstag und Sonntag,. und. Juli, das Sommerfest im Park in Göppingen statt und ebenfalls am Wochenende rundet die Christopher Street Day-​Hocketse in Stuttgart die diesjährige Festivalwoche ab. Vom späten Samstagnachmittag bis zum späten Sonntagabend wird gehockt, flaniert, geguckt, geplauscht, gegessen, getrunken und den Darbietungen auf Bühne und Plätzen zugeschaut. Mehr über diese beiden Veranstaltungen und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Juli.