Donnerstag, 27. Juli 2017

Feuerwehr Gmünd: Segnung von mehreren Fahrzeugen

Galerie (7 Bilder)

Fotos: hs

Gleich mehrere neue Fahrzeuge der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd uns sogar der Dienst– und Kommandowagen von Kreisbrandmeister Otto Feil sind bei einer Feierstunden am Donnerstagnachmittag gesegnet worden.

Offiziell in Dienst gestellt wurden ein Gerätwagen Gefahrgut, ein Gerätewagen Transport, ein Stromerzeuger– und Lichtmastanhänger sowie ein Kommandowagen. Spontan entschloss sich auch Kreisbrandmeister Otto Feil, seinen neuen Ostalb-​Dienstwagen sozusagen mit einem Gmünder Segen ausstatten zu lassen. Die beiden Notfallseelsorger Benedikt Maier und Michael Gseller gestalten die Feier im ökumenischen Geist und brachten ebenso wie Bürgermeister Dr. Joachim Bläse zum Ausdruck, dass diese technische Ausrüstung ihren Preis wert sei, damit die Feuerwehrleute ihre oft sehr schweren Einsätze bewältigen können. Der Segenswunsch richtete sich auch darauf, dass alle, die mit diesen Fahrzeugen unterwegs sind, wieder gesund und wohlbehalten von den Einsätzen heimkehren mögen. Mehr zur Feierstunde und zu den neuen Fahrzeuigen am Freitag in der Rems-​Zeitung.