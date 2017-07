Schwäbisch Gmünd | Freitag, 28. Juli 2017 Freitag, 28. Juli 2017

In der LG Staufen endet die „Ära Günter Mayer“

Foto: lgs

Bei der Jahreshauptversammlung der LG Staufen endete nach sechs Jahren die Ära Günter Mayer als . Vorsitzender der Leichtathletik-​Gemeinschaft, der zur Zeit sieben Vereine angehören: TSB Gmünd, Heidenheimer SB, TV Bargau, SG Bettringen, TSV Lorch, TV Mögglingen und TV Steinheim. Nachfolger gibt es noch keinen.

Ganz zurückziehen wird sich Günter Mayer aus der Verbandsarbeit jedoch nicht. Für die Jugend im DLV ist der ehemalige Rektor der Bettringer Uhlandschule als Fachkommissionsleiter Schulsport weiterhin, wie schon seit, für die Belange der Leichtathletik innerhalb des Bundeswettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ verantwortlich.Neben seiner Berufung in die Kommission der Spitzenverbände bei JtfO ist er außerdem Mitglied im Schiedsgericht von JtfO und eingebunden in die Planung des alljährlichen Bundesfinales von JtfO in Berlin. Auch im Bereich des Württembergischen Leichtathletik-​Verbandes fungiert Mayer weiter als Schulsportbeauftragter. Ein Bericht über die LG-​Staufen-​Hauptversammlung steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.