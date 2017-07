Ostalb | Freitag, 28. Juli 2017 Freitag, 28. Juli 2017

Sommernachtsmusik in Mögglingen: Junge Talente auf der Bühne

Galerie (8 Bilder)

Fotos: gbr

Der Start ins erste Ferienwochenende hätte nicht perfekter sein können: Sommerliche Temperaturen bis weit in die Nacht hinein und fetzige Musik in Mögglingen.

Die Sommernachtsmusik im Hof der Limesschule in Mögglingen ist bereits Legende. Es ist ein ganz großes Plus dieser Mögglinger Traditionsveranstaltung, dass Jung und Alt auf der Bühne stehen. Daraus ergibt sich dann die so wohltuende Vielfalt der Musikfarben. Ein Bericht über die Veranstaltung steht in der Rems-​Zeitung vom 29. Juli.