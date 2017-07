Sport | Samstag, 29. Juli 2017 Samstag, 29. Juli 2017

Nicht nur Handball wird gespielt beim TSB-​Handballcamp

Galerie (3 Bilder)

Fotos: edk

Es ist richtig viel los im oberen und unteren Teil der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd. 73 Kinder sind in vier Gruppen aktiv und lernen von den Oberliga-​Handballern des TSB Gmünd zahlreiche taktische und individuelle Inhalte. Und Abwechslung ist bis Sonntag auch garantiert.

9

30

29

Die Freude der Mädchen und Jungs war riesig, als sie am Freitag die Rems-​Zeitung während des Handballcamps lesen durften und jeder Teilnehmer sich auf einem großen Mannschaftsbild sah.Die Motivation für den zweiten Tag war gegeben und es ging dann umUhr sofort mit einer Überraschung los. Die meisten Kinder wunderten sich nämlich, warum in der Großsporthalle ein Barren und Sprungtisch aufgebaut sind. Die Erklärung: Die Kunstturner des Zweitligisten TV Wetzgau sorgten zu Beginn für eine tolle Show und turnten danach mit den jungen Handballern.„Turnen ist für den Handballsport eine großartige Grundlage. Sprungkraft, Koordination und die Stabilität in der Luft lernen der Nachwuchs beim Turnen am besten, sodass wir glücklich sind, die Männer um Helge Liebrich im Camp dabei zu haben“, sagt Cheftrainer Aaron Fröhlich.Mehr in der RZ am. Juli.