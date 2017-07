Schwäbisch Gmünd | Samstag, 29. Juli 2017 Samstag, 29. Juli 2017

Partynight im Remspark: Tausende feierten und staunten

Fotos: hs/​zi

Die Partynight im Stadtgarten und im Remspark war am Freitagabend in Schwäbisch Gmünd absoluter Publikumsmagnet. Tausende feierten und staunten angesichts eine prächtigen Feuerwerks .

Es gab nur noch Stehplätze bei dieser riesengroßen Party, die fast schon einem zweiten Stadtfest gleichkommt. Dazu gute Bewirtung und super Stimmung gleich von zwei starken Bands. Gerne feiern die Gmünder diesen Einstieg in die Sommerferien. Das tolle Feuerwerk setzte der Fete die Krone auf. Die große Stadtgarten-​Fest geht am Samstag in die zweite Runde.