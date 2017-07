Sport | Samstag, 29. Juli 2017 Samstag, 29. Juli 2017

Samstagsreportage: Krafttraining in der „Rumpelkammer“

Fotos: pr

Ein Mann mit 180 Kilogramm auf den Rippen hat sich in einer Mögglinger Garage eingerichtet, um Kraftsport zu machen und sich wieder wohlzufühlen. So entstand der Name „Rumpelkammer“ und ein Ort, wo nun knapp 15 Menschen faszinierende Übungen machen.

Es ist die Geschichte von Jörg Röske, der überKilogramm abtrainierte und nun sogar an Strong-​Man-​Wettbewerbenmitmacht, also zu den stärksten MännernDeutschlands zählt. Es war die alte Jugendliebe zum Kraftsport, die Faszination von den Strong-​Man-​Wettbewerben und die Klarheit im Kopf, dass mitKilogramm und einem stark überhöhten Blutzucker sein Leben anders aussehen muss. „Ich muss anfangen, mein Leben zu ändern“, erzählt der-​jährige Jörg Röske. Was daraus geworden ist, erzählt die Rems-​Zeitung in der Samstagsreportage.