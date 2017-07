Schwäbisch Gmünd | Samstag, 29. Juli 2017 Samstag, 29. Juli 2017

Unicorn Hill am ersten Tag

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Johannes Zimmermann

Teil eins des „Unicorn Hill“ auf dem Hornberg war am Freitagabend bis in die frühe Samstagnacht musikalisch für die vielen Besucher schon ein Highlight. Star war der Rapper Samy Deluxe.

5000

Jetzt hat der Rapper-​Star auch einmal die herrliche Landschaft um Schwäbisch Gmünd herum kennengelernt. Die Stimmung auf dem Segelfluggelände war prächtig, und es geht den ganzen Samstagabend lang so weiter. Zum Glück hat es nicht mehr geregnet, und es soll ja auch am Samstag nicht regnen. Ob es allerdings die erwarteten insgesamtZuschauer werden, steht in den Sternen. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.