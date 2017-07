Schwäbisch Gmünd | Montag, 03. Juli 2017 Montag, 03. Juli 2017

Frischemarkt Bargau: Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus

Foto: nb

Bargaus Ortsvorsteher Franz Rieg hat oft und viel geworben für den DRK-​Frischemarkt. Gelingen aber konnte es ihm nicht, die breite Masse für das Einkaufen in dem zentral gelegenen Markt in der Ortsmitte zu gewinnen. Der Mietvertrag läuft nun Ende des Jahres aus.

Und doch war beim Pressegespräch am Montag Hoffnung zu spüren. Hoffnung, dass sich Ideengeber finden und dass der Markt fortgeführt werden kann. Gehen in der Hans-​Fein-​StraßeEnde des Jahres die Lichter aus, dann gibt es zunächst keinen Lebensmittelmarkt mehr in Bargau. Warum die Beteiligten vom DRK und von der Stadt nichts unversucht lassen wollen und warum es noch einige Zeit dauert, ehe der geplante Nahversorgungsmarkt am westlichen Ortsausgang gebaut werden kann, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.