Montag, 03. Juli 2017

Speerwerfer Patrick Hess holt die Goldmedaille

Ein Lob gab es von Trainer Lutz Dombrowski für seine Athleten der LG Staufen bei den Süddeutschen Meisterschaften, die dieses Jahr im SCT Sportpark Wetzlar stattfanden. Bei der zweithöchsten nationalen Meisterschaft präsentierten sie sich seiner Meinung nach in sehr guter Verfassung.

Besonders hervorheben muss man hier aus Sicht der LG Staufen Patrick Hess, der den Titel im Speerwurf gewann. Im sechsten und letzten Versuch konnte er sich vom vierten auf den ersten Platz steigern und holte sich mitMetern und knapp einem Meter Vorsprung die Führung und außerdem eine neue Saisonbestleistung. Die mitgereiste Truppe der LG Staufen freute sich mit ihm, da er zuletzt oft von Verletzungen geplagt wurde.Michael Kucher, für den die Süddeutschen Meisterschaften nun das vierte Meisterschaftswochenende in Folge waren, zeigte zwei souveräne Auftritte über die– und-​Meter-​Strecke. In seiner Paradedisziplin, denMetern, musste er sich dem Süddeutschen Meister nur umHundertstel beugen und holte mitSekunden die Silbermedaille. Über die halbe Stadionrunde konnte er mit neuer Saisonbestleistung überzeugen. MitSekunden war er zwar für das B-​Finale qualifiziert, verzichtete aber, um sich auf diem zu konzentrieren.Mehrkämpferin Theresa Widera wollte die Süddeutschen Meisterschaften dazu nutzen, sich auf das kommende Wochenende vorzubereiten, wenn in Leinfelden-​Echterdingen die baden-​württembergischen Mehrkampfmeisterschaften stattfinden. Mehr dazu in der RZ vom. Juli.