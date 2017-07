Sport | Montag, 03. Juli 2017 Montag, 03. Juli 2017

Tobias Ladenburger und Leonhard Krohmer feiern DM-​Titel

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Zimmermann

Die Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd hat in einer Nacht– und Nebelaktion von Freitag auf Samstag eine historische Feier auf dem Segelflugplatz auf dem Hornberg organisiert. Der Grund: Nach 1984 gelang es Tobias Ladenburger mit seinem Co-​Piloten Leonhard Krohmer bei der zentralen deutschen Meisterschaft, dem wichtigsten Event der Segelflieger in der Bundesrepublik, die Goldmedaille zu holen.

UngefährFans sind am Samstagnachmittag auf dem Hornberg zusammengekommen, um das Gmünder Duo in Empfang zu nehmen. Wenn man bedenkt, dass die Segelflieger rundMitglieder haben, dann war im Prinzip der ganze Verein auf den Beinen. „Wir sind sehr stolz, dass mit Tobias und Leonhard wieder zwei junge Gmünder Flieger den höchsten Titel in Deutschland geholt haben“, erklärt Karl-​Heinz Friedrich, der im Jahrzum letzten Mal in der Rennklasse den DM-​Titel nach Schwäbisch Gmünd holte. Gemeinsam mit Peter Lackner, der in der Standardklasse ebenfalls im JahrDeutschlands Nummer eins war.UndJahre später erreichten nun Tobias Ladenburger und Leonhard Krohmer in der Doppelsitzerklasse erneut dieses Kunststück. „Es gibt dezentrale und zentrale Wettbewerbe. Aber bei den zentralen Wettbewerben gibt es einen direkten Vergleich in der Luft. Dieser Titel genießt das größte Ansehen“, sagt Tobias Ladenburger, der zusammen mit seinem Co-​Piloten sich auch für die Weltmeisterschaft im Augustin Tschechien qualifiziert hat.Mehr in der RZ am. Juli