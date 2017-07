Schwäbisch Gmünd | Montag, 03. Juli 2017 Montag, 03. Juli 2017

Weleda-​Park bei Wetzgau: Juwel für das große Jubiläum

Foto: hs

Es tut sich zwar einiges im Weleda-​Park bei Wetzgau, doch mit der endgültigen Gestaltung warten die Verantwortlichen noch auf die neue Geschäftsleitung.

Beim Weleda-​Park am Himmelsgarten handelt es sich um ein Teilstück des Geländes der Landesgartenschau, das jetzt unter der Regie der Weleda AG bewirtschaftet wird. Das bot sich aufgrund der Nähe zum Besucher– und Erlebniszentrum an. Nun steht an der Spitze des Unternehmens ein Wechsel bevor, den man abwarten möchte, ehe der Park endgültig fortentwickelt wird. Fest steht: Zum-​jährigen Jubiläum im Jahrsoll das Gelände als Juwel präsentiert werden. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.