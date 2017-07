Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 30. Juli 2017 Sonntag, 30. Juli 2017

Traditionelles Hahnenwettkrähen in Hussenhofen

Foto: gn

Bereits zum 41 . Mal krähten die Hähne am Sonntag beim traditionellen Hahnenwettkrähen im Rahmen des Gartenfestes des Kleintierzuchtvereins Hussenhofen um die Wette.

Mit dem Fassanstich und der obligatorischen Bierprobe wurde das Fest in der Zuchtanlage beim Sportplatz am Samstag eröffnet.Nach dem Frühschoppen begann dann am Sonntag das Wettkrähen. Wie das Wettkräfen ablief und wer gewonnen hat, steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!