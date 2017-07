Schwäbisch Gmünd | Montag, 31. Juli 2017 Montag, 31. Juli 2017

Zeiselberg: Endgültiger Entwurf für die Gastronomie

Vorlage: Traumwerk Architektur & Ingenieurbüro

Der endgültige Entwurf für Verfestigung und Ganzjahresbetrieb der Biergarten-​Gastronomie auf dem Zeiselberg liegen nach Überarbeitung jetzt auf dem Tisch.

Es wird sich sogar um ein kombiniertes Gast– und Wohnhaus handeln. Baubürgermeister Julius Mihm stellte unter Punkt Bekanntgaben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die neuesten Computersimulationen vor. Er zeigte sich sehr zufrieden mit der Überarbeitung des bisherigen Entwurf. Auch der Gemeinderat reagierte mit Wohlwollen. Mehr dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.