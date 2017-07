Kultur | Dienstag, 04. Juli 2017 Dienstag, 04. Juli 2017

Predigergalerie: Stefan Rohrers Auto-​Skulpturen

Man kommt immer wieder zurück zu seiner ersten Liebe. Ursprünglich wollte Stefan Rohrer Autodesigner werden, dann wurde er Steinmetz und studierte Kunst. Mit Schlingen und Schleifen kehrte er zurück zu den Automobilen. Die zerlegt er kunstvoll.

Was ist die Nike von Samothrake gegen ein Auto in voller Fahrt, fragte der Futurist Marinetti zu Beginn des. Jahrhunderts. Die Antwort ist längst gegeben: Gar nichts. Sie würde überrollt, ihr Marmor von Abgasen zerfressen. Wenn sie nicht im Museum stünde. Andererseits: Museen für Autos gibt es bald in jeder Kleinstadt. Das gibt zu denken. Das Auto – museumsreif?Es ist zumindest ein Fall für die Kunst. Stefan Rohrer macht sich über die Autos her, er hegt ihnen gegenüber eine tiefe Ambivalenz. Seine Objekte zeigt die Predigergalerie. Mehr darüber in der RZ vom. Juli.