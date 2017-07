Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 04. Juli 2017 Dienstag, 04. Juli 2017

Raubüberfall: Warum so oft diese Bettringer Tankstelle?

Foto: rw

Die OMV-​Tankstelle in Oberbettringen wurde innerhalb der letzten sechs Jahre vier Mal überfallen. Einbrüche hat sie auch schon hinter sich. Der Polizei ist keine andere Tanke im Kreis bekannt, die so oft von Kriminellen heimgesucht wurde.

Offenbar übt diese Tankstelle eine absonderliche Anziehungskraft auf Leute aus, die hier schwer kriminell werden: Keine andere e im Gmünder Raum, vermutlich keine andere im Ostalbkreis, ist in den letzten Jahren so häufig überfallen worden wie diese, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Doch weder die Lage noch irgendetwas anderes unterscheide die Bettringer OMV-​Tankstelle von anderen, „ein Grund drängt sich hier nicht auf.“ Mehr in der RZ vom. Juli.