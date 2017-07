Ostalb | Dienstag, 04. Juli 2017 Dienstag, 04. Juli 2017

Täferrot: Kugelbahn im Kindergarten dank bürgerschaftlichem Engagement

Foto: gvt

Die Außenanlage des Kindergartens Rottalwichtel verfügt über eine Besonderheit: An zwei Samstagen wurde im Kindergarten in Täferrot im Ehrenamt eine Kugelbahn gebaut, die ein wahres Highlight darstellt.

Darüber hinaus sind im Garten mehrere neue Pflanzen eingesetzt worden, welche den Außenbereich für die Kinder noch schöner macht. Erneut konnte auf diese Weise durch ein beispielhaftes ehrenamtliches Engagement in Täferrot etwas Schönes geschaffen werden. ÜberArbeitsstunden sind an den zwei Samstagen erbracht worden. Was konkret geleistet wurde und wer daran beteiligt war, steht im ausführlichen Bericht in der Rems-​Zeitung vom. Juli.